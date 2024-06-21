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51歲女歌手剛發文「去表演了」 唱完返家遇車禍過世

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李青青家屬在臉書證實噩耗。 圖/摘自Chin Chin Lee臉書
李青青家屬在臉書證實噩耗。 圖/摘自Chin Chin Lee臉書

51歲女星李青青在馬來西亞擁有高人氣，她除了是歌手外，也身兼主持、司儀的工作。她在19日於臉書發文向粉絲們報備行程後，不料隔天凌晨卻傳出車禍消息，讓粉絲們相當錯愕。

李青青19日在臉書上發文寫下：「出發去表演了」，當時還附上一張坐在車內手比愛心的自拍照，不料20日凌晨卻傳出車禍意外。據悉，李青青在19日深夜工作結束後，獨自開車要回到住家，不料途中發生追撞事故，車子撞向分隔島後當場喪命，享年51歲。

家屬昨（20）日下午在臉書宣布噩耗，表示：「各位親朋戚友我們敬愛的媽媽已經去了極樂世界」親友、粉絲們得知消息後都相當錯愕，紛紛在留言區哀悼：「安息吧」、「節哀順便，一路走好，永遠懷念」、「願你在天堂當快樂的天使， 家屬節哀」。

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