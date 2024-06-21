陳妍希爆婚變後首現身 驚現「臉部浮腫像哭過」

女星陳妍希日前被爆出與大陸男星陳曉婚姻觸礁，兩人2013年因拍攝「神鵰俠侶」結緣，2016年結婚，婚後育有一子。19日據大陸知名狗仔「推理君江小宴」爆料兩人婚姻自去年開始出現裂痕，男方自去年底就放話淨身出戶也要離婚，兩人至今仍未對外回應，不過今（21）日陳妍希的新戲開機，這也是她被傳婚變後首次露面，但卻被大陸網友認為她雙頰明顯浮腫，網友更直呼「像是哭過」。

陳妍希多年前拍攝的戲劇「但願人長久」才剛上線，現今又有新戲邀約，與大陸男星周柯宇合作「狙擊蝴蝶」，相差19歲的兩人在劇中大談姊弟戀，最新劇照中，陳妍希被周柯宇摟在懷中，露出燦爛甜笑，而在開鏡儀式中，陳妍希已一頭俐落短髮，白色樸素上衣搭配小短褲現身，看起來相當有精神，但網友認為她雙頰明顯浮腫，簡直像是剛哭過，但也有人表示別過度解讀，「感情的事只有當事人最清楚」。

然則婚變消息傳得沸沸揚，網友也各持意見，包括「再造謠就不禮貌了」、「陳曉微博首頁上的戒指也都還在阿」、「如果真不合早就離婚了吧」、「看來婚姻美滿、幸福滿滿，戒指就是見證」，迄今仍讓人霧裡看花。

陳妍希婚變後首現身「臉部浮腫像哭過」。圖／摘自微博

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