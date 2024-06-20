丟丟妹男友200坪髮廊收攤 和股東爆財務糾紛
直播天后丟丟妹（李明珊）年初認愛大6歲髮型師Tommy，兩人感情穩定，但據「TVBS新聞網」報導，Tommy被爆出位於台中的200坪髮廊已經收攤，而Tommy也透過經紀人承認確有此事。
Tommy表示，髮廊收攤是因為人員流失和合約糾紛，因為當初不了解合約，和股東及員工產生金錢上的糾紛，自認在合約上做了錯誤示範，他也透過經紀人澄清髮廊結束經營和欠錢無關，因為過去和幾位股東合開分店，因為疫情陸續關店，因為他不擅長看合約，和股東的財務認知有所出入，但上述股東糾紛都已經處理完畢，未來他將重新出發，會有新的人生規劃。
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