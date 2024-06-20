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「星光2」林宜融挺肚搭捷運「很少被讓座」 尪看她孕肚明顯驚問：怎麼可能

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
林宜融。圖／截自IG／annielin0831
林宜融。圖／截自IG／annielin0831

近來博愛座爭議話題再起，「星光二班」林宜融於社群分享生活筆記，透露她懷孕搭捷運其實也很少遇到被讓座，讓她老公感到很意外。

林宜融2022年結婚，隔年年初生下大兒子「小薯球」，今年初再報喜，懷上第二胎。她看最近博愛座新聞，透露其實從她懷第一胎到現在第二胎，搭捷運都很少遇到被讓座，她曾回家後跟老公說，老公還直言「怎麼可能你今天穿這樣肚子超明顯耶！」

林宜融解釋「當然我還是有遇過」，表示這次懷二寶，有過2次被讓座，對方都是年紀比她還大的長輩，即便其中一次她因只一站就要轉車而沒坐，但對對方讓座之舉十分感謝。

她坦言以前內心戲很多，即便身體不舒服，但怕探來探去視線對到了，會給坐著的人有壓力。如今知道有很大機率會沒位子，會評估自身狀況再選擇搭乘的交通工具。

最後她也透露懷孕狀況「一切正常」，更稱二寶吸收很好，已第大寶出生時的體重還要重了。

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林宜融。圖／截自IG／annielin0831
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