陳盈潔腎衰竭保外就醫 友透露她近況「轉向困難」病床模樣曝光
歌壇大姊大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判刑入獄，後傳出腎衰竭緊急送醫插管，好友許常德近日於社群發文，陸續以「陳姐目前還是在很艱難的階段」、「陳姐的狀況又轉向困難」曝光陳盈潔近況。
許常德17日公開陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂作品會台南場資訊，海報用的就是陳盈潔剛出道時的模樣，許常德除了分享音樂會免費入場訊息，還寫道：「陳姐目前還是在很艱難的階段，還是需要大家的幫助。」
而今（20）日，許常德分享音樂作品會台北場現場的感動，並曝光當時活動辦完後，他請一位鐵粉念信給陳盈潔聽的畫面，「陳姐依然沒有語言表達能力，只是靜靜的聽著，但我確定她都有聽進去」，並感謝粉絲來信，稱這些對陳盈潔來說都是神奇的力量。不過他也曝陳盈潔近況，表示「近來陳姐的狀況又轉向困難」。網友則留言喊話為陳盈潔加油。
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