婚變頻傳！網調侃「陳曉婚後眼裡無光」 陳妍希親回應

19日微博上瘋傳「知情人透露，陳曉、陳妍希婚姻去年就破裂了，目前陳曉一心想離婚」而大陸狗仔「推理君江小宴」昨晚則開直播爆料，男方自去年底就放話淨身出戶也要離婚。有網友更挖出過去陳曉、陳妍希合體的畫面發現陳曉面無表情，被老婆勾著手的肢體也顯僵硬，全程未看老婆一眼。

昨晚大陸狗仔「推理君江小宴」出面爆料後，網友們紛紛挖出過去陳曉與陳妍希的合照、採訪，發現陳曉常常面無表情，而採訪時被老婆勾著手的肢體也顯僵硬，全程未看老婆一眼，反倒是陳妍希從頭到尾含情脈脈看著老公。

事實上，過去陳曉就曾被網友調侃婚後「眼睛裡沒有光」，而當時陳妍希曾回應：「有些網友真幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光，他是奧特曼嗎？」更稱日子是自己在過，只要在自己的小世界穩穩當當，開心地過自己的日子，外面那些東西不重要。

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