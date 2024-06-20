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陸網見舒華混進台娛喊脫粉又問：「子瑜呢？」 台網氣炸回嗆

聯合報／ 編輯蔡欣妤／即時報導
圖／翻攝自陶晶瑩臉書
圖／翻攝自陶晶瑩臉書

南韓人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華日前返台出席代言活動，結束後受邀出席藝人賈靜雯愛女梧桐妹的慶生聚餐，其他藝人包括柯震東、陶晶瑩、李李仁等人。不料聚餐合照曝光後卻引來大陸網友不滿，除了怒轟舒華台獨、脫粉之後，也有人反問舒華能混進台娛，子瑜在哪裡？該言論引起大批台灣網友不滿，怒譙：「當初就是你們害的！」

圖／翻攝自陶晶瑩臉書
圖／翻攝自陶晶瑩臉書

日前舒華回台參與梧桐妹慶生照在微博上瘋傳，不少大陸網友怒喊台獨、脫粉，「葉舒華 脫粉」還衝上熱搜。另外也有人發文：「為什麼葉舒華可以混進台娛演員圈，周子瑜出道的時間比葉的時間長卻在台灣像個素人一樣沒什麼資源？演員圈也融不進去」對此不少Thread上的網友氣炸回嗆：「只是去吃個飯又要被你們大驚小怪」、「拍個合照就脫粉？」、「到底為什麼吃個飯也可以被炎上」、「子瑜現在這樣還不是你們當初害的」、「那麼容易走心就不要追星」。

圖／摘自微博
圖／摘自微博

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