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統神自曝體重120公斤 一個月伙食費要吃掉3萬

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
統神(中)與太太003(右)在第一關輕鬆玩勝，整晚吃相保持非常優雅。圖／17LIVE提供
統神(中)與太太003(右)在第一關輕鬆玩勝，整晚吃相保持非常優雅。圖／17LIVE提供

電競實況主「亞洲統神張嘉航再度與太太003合體出現在17LIVE直播節目「美食大胃王」，昨晚向2位17LIVE顏值直播主曼曼mmstyle、悠希開戰PK食量。雖然兩位身形纖細的女直播主吃飯時會不小心點上兩人份主食，但面對戰力堅強的統神隊，還是落敗。統神曝光，全家人都很會吃，食量驚人，一個月伙食費高達3萬。

昨晚美食大胃王節目，用四川小食串串與四川料理定勝負。由於兩隊體型懸殊，在正式比賽前，主持人臨時加入主播隊，但統神隊還是不負眾望，在第一關倒數3分鐘前吃完全部串串，統神嗆第一關太簡單，他現在才兩分飽而已。他一直對這場比賽很有信心，因為他一個人體重可以抵過3個人（主持人加上兩位主播）體重。有觀眾問統神現在體重，他大方告知現在體重是120.2公斤，最重來到133.7公斤。但他也發覺，他瘦的時候更能吃，像是一餐吃下六碗飯時，當時體重才90幾公斤。

第二關是重量大胃王，餐廳會出10道四川當地菜，統神隊與主播隊各選出想吃的5道菜，在25分鐘內吃下最多重量的隊伍，就能獲勝。統神說，這二關他比第一關更有信心，因為平常外出到熱炒店吃飯，就是5盤起跳，還擔心吃不飽，所以一定要有白飯。最後，主播隊吃下652克，統神隊吃下1,256公克，大勝主播隊。

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