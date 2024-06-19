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洪榮宏被狠砍4刀！合體胡瓜吐秀場內幕

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
洪榮宏應邀成為8月4日「2024真愛秀．藍寶石大歌廳」彩蛋嘉賓。圖／高雄流行音樂中心提供
洪榮宏應邀成為8月4日「2024真愛秀．藍寶石大歌廳」彩蛋嘉賓。圖／高雄流行音樂中心提供

大咖雲集的「2024真愛秀．藍寶石大歌廳」再添巨星，洪榮宏應邀成為8月4日的彩蛋嘉賓， 將跟主持人胡瓜再度合體，他說胡瓜是當年秀場後期的「老同事」，兩人曾在秀場合作舞台短劇，洪榮宏說：「跟他在台上演一齣叫做『媽媽是歌星』的劇，他好像演我的媽媽，是一個很醜的媽媽。」

出道47年的他歷經秀場盛世，因具備高人氣，不時面臨搶人大作戰，最高紀錄一天連趕3家，「因為我通常是主秀，跑三家就很多（場）了」。而他人紅遭妒，19歲時被黑道狠砍4刀，受傷後復出的第一場秀就在藍寶石，歌紅加上長相俊美吸引大批女歌迷追隨，他說：「當時歌迷擠到水洩不通，萬人空巷，大排長龍，都擋住出口，別的歌星都無法下去，造成很大轟動，不知道有這麼多歌迷，都是女生喔！」

相隔2年再度獲邀，他說保持唱功、身材管理就是自己的日常，不二法門就是要多唱、多用嗓子還有運動，自己格外喜歡健走，「走路、快走是很好的運動，每天健走可以保持體態又可以訓練肺活量」。他跟老婆張瀞云近年搬到農地居住，前一陣子拔雜草導致肌腱受傷，他直呼：「真的身體要保養，運動也要注意不要受傷。」

至於會像2年前一樣小露身材？洪榮宏幽默表示：「上次是因為陳美鳳有露，我才露，這次沒有陳美鳳，我就不會露。」並嗆先透露歌單不會加入重覆的作品，「我的歌很多，所以大家不用擔心，保證都是歌迷耳熟能詳的歌曲」。另外，余祥銓則將在8月3日跟父親余天同台獻藝，勢必精彩可期，購票請洽ibon售票系統。

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洪榮宏說保持唱功、身材管理就是自己的日常。圖／高雄流行音樂中心提供
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