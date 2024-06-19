洪榮宏被狠砍4刀！合體胡瓜吐秀場內幕
大咖雲集的「2024真愛秀．藍寶石大歌廳」再添巨星，洪榮宏應邀成為8月4日的彩蛋嘉賓， 將跟主持人胡瓜再度合體，他說胡瓜是當年秀場後期的「老同事」，兩人曾在秀場合作舞台短劇，洪榮宏說：「跟他在台上演一齣叫做『媽媽是歌星』的劇，他好像演我的媽媽，是一個很醜的媽媽。」
出道47年的他歷經秀場盛世，因具備高人氣，不時面臨搶人大作戰，最高紀錄一天連趕3家，「因為我通常是主秀，跑三家就很多（場）了」。而他人紅遭妒，19歲時被黑道狠砍4刀，受傷後復出的第一場秀就在藍寶石，歌紅加上長相俊美吸引大批女歌迷追隨，他說：「當時歌迷擠到水洩不通，萬人空巷，大排長龍，都擋住出口，別的歌星都無法下去，造成很大轟動，不知道有這麼多歌迷，都是女生喔！」
相隔2年再度獲邀，他說保持唱功、身材管理就是自己的日常，不二法門就是要多唱、多用嗓子還有運動，自己格外喜歡健走，「走路、快走是很好的運動，每天健走可以保持體態又可以訓練肺活量」。他跟老婆張瀞云近年搬到農地居住，前一陣子拔雜草導致肌腱受傷，他直呼：「真的身體要保養，運動也要注意不要受傷。」
至於會像2年前一樣小露身材？洪榮宏幽默表示：「上次是因為陳美鳳有露，我才露，這次沒有陳美鳳，我就不會露。」並嗆先透露歌單不會加入重覆的作品，「我的歌很多，所以大家不用擔心，保證都是歌迷耳熟能詳的歌曲」。另外，余祥銓則將在8月3日跟父親余天同台獻藝，勢必精彩可期，購票請洽ibon售票系統。
▪王柏傑因酒駕掉工作 3度道歉「親吐狀況」
▪前任男友王柏傑酒駕被逮 柯佳嬿現身回應了
▪大陸收買網紅進行文化統戰？寇乃馨：有些事無法用錢買
▪三上悠亞驚揭拍AV首片酬勞 「能在東京市區買房」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言