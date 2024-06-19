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大陸收買網紅進行文化統戰？寇乃馨：有些事無法用錢買

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
李明川(右起)、余秉諺、寇乃馨、黃國倫、李唯楓和岑妮出席「超級帶貨王」首播記者會。圖／三立提供
李明川(右起)、余秉諺、寇乃馨、黃國倫、李唯楓和岑妮出席「超級帶貨王」首播記者會。圖／三立提供

三立電商品牌「三立嚴選」今舉辦「超級帶貨王」首播記者會，除參賽播主外，節目中寇乃馨黃國倫、余秉諺、李唯楓、李明川、岑妮等也都出席。近來網紅「波特王」踢爆對岸邀台灣網紅到大陸旅遊業配，進行文化統戰，寇乃馨和黃國倫常年往返兩岸工作，寇乃馨表示沒有收到這類邀約，但她認為，有些價值觀非金錢所能收買，她也尊重每個人的決定。

波特王日前一口氣爆料多名網紅接下大陸合作互惠的邀約，被點名的網紅慘遭網友出征，但他自己也被抓包6年前曾赴大陸拍旅遊影片，寇乃馨今被問到此事，先表示她和黃國倫沒有接到這樣的邀約，但她認為這類的互惠合作是很常見的商業模式，只是因為涉及政治操作，才會變得這麼敏感，她也說「很多事情沒有那麼好買，真正重要的價值，是買不起的，信仰就是。」那如果有收到邀約會答應嗎？她坦言「這太難回答了，在現在的民主時代，尊重每個人的自由」。

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寇乃馨(左)和黃國倫擁有豐富的直播帶貨經驗。圖／三立提供
寇乃馨(左)和黃國倫擁有豐富的直播帶貨經驗。圖／三立提供

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