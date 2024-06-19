爺孫戀女主角出事「被判關25個月」！73歲男星痛哭：一定會等她
73歲港星李龍基因為常演出皇帝的角色，有著「御用皇帝」之稱，而他與小36歲的未婚妻Chris Wong（王青霞）感情一直是香港娛樂界焦點。今年2月傳出王青霞因為涉嫌在港逾期居留等多項罪刑被捕，今（19）日案件開庭，被判處25個月有期徒刑，開庭期間李龍基激動落淚，並強調一定會等女方出獄後結婚。
綜合港媒報導，王青霞今天在庭審中坦承其中5項罪名，包含逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、對入境事務主任作出虛假申述、入境時違反施加的逗留期限，被判處25個月的有期徒刑。對此，李龍基表示，王青霞家人還不知情此事，被問到是否會等女友出獄後結婚？他強調：「我一定會，通過律師告訴她，我一定會等她。」
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