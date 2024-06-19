快訊

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

孫安佐遭警帶回偵訊 狄鶯首發聲「若是獅子，何須炫耀」

大陸收買網紅進行文化統戰？寇乃馨：有些事無法用錢買

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
寇乃馨靠毅力和努力打下直播江山。記者王聰賢／攝影
寇乃馨靠毅力和努力打下直播江山。記者王聰賢／攝影

三立電商品牌「三立嚴選」今舉辦「超級帶貨王」首播記者會，除參賽播主外，節目中寇乃馨黃國倫、余秉諺、李唯楓、李明川、岑妮等也都出席。近來網紅「波特王」踢爆對岸邀台灣網紅到大陸旅遊業配，進行文化統戰，寇乃馨和黃國倫常年往返兩岸工作，寇乃馨表示沒有收到這類邀約，但她認為，有些價值觀非金錢所能收買，她也尊重每個人的決定。

波特王日前一口氣爆料多名網紅接下大陸合作互惠的邀約，被點名的網紅慘遭網友出征，但他自己也被抓包6年前曾赴大陸拍旅遊影片，寇乃馨今被問到此事，先表示她和黃國倫沒有接到這樣的邀約，但她認為這類的互惠合作是很常見的商業模式，只是因為涉及政治操作，才會變得這麼敏感，她也說「很多事情沒有那麼好買，真正重要的價值，是買不起的，信仰就是。」那如果有收到邀約會答應嗎？她坦言「這太難回答了，在現在的民主時代，尊重每個人的自由」。

編輯推薦

寇乃馨(左)和黃國倫擁有豐富的直播帶貨經驗。圖／三立提供
寇乃馨(左)和黃國倫擁有豐富的直播帶貨經驗。圖／三立提供

李明川(右起)、余秉諺、寇乃馨、黃國倫、李唯楓和岑妮出席「超級帶貨王」首播記者會。圖／三立提供
李明川(右起)、余秉諺、寇乃馨、黃國倫、李唯楓和岑妮出席「超級帶貨王」首播記者會。圖／三立提供

延伸閱讀

爺孫戀女主角出事「被判關25個月」！73歲男星痛哭：一定會等她

「北市仁愛圓環遭襲擊」呂如中親還原事發過程

林青霞為清大畢業生致詞惹議！她逆風質疑：不必造神...仙女未下凡

北捷再爆搶博愛座傷人！苦苓：應發起「佔領博愛座」運動

相關新聞

大陸收買網紅進行文化統戰？寇乃馨：有些事無法用錢買

三立電商品牌「三立嚴選」今舉辦「超級帶貨王」首播記者會，除參賽播主外，節目中寇乃馨、黃國倫、余秉諺、李唯楓、李明川、岑妮...

知名混血YTR老媽曝光 竟是家喻戶曉廣告大明星

知名YouTuber黃鈺琳(奶黃)接下三立行腳節目「Linking 368 Taiwan恁去台灣」，今天在記者發布會上，...

48歲依舊軟Q！王力宏請辭金曲後陸開唱 化身「龍的傳人」秀空中一字馬

王力宏原受邀於金曲獎致敬李玟表演獻唱，但因私德爭議挨批不適合，最終請辭演出，文化部隨後表示考量整體節目安排情況後決定取消該段演出，爭議隨之落幕。

金浩中酒駕撞小黃 拖一個多月才和解竟怪罪警方「沒提供受害者聯繫方式」

南韓歌手金浩中（김호중）5月驚傳酒駕撞上計程車還讓經紀人頂罪，甚至公司本部長協助包庇，遭警方申請逮捕令，事跡敗露引全網撻伐。而今綜合韓媒報導，金浩中與事故受害者於13日達成和解，但他竟怪罪是警方不提供受害者聯繫方式，才沒有第一時間與對方協議，警方則打臉他的說法，表示金浩中根本沒做努力。

偷偷把自助吧食物打包回家 女星這行徑引發眾怒

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員群日前上中天綜合台「同學來了」為戲宣傳，鍾欣凌覺得王少偉劇中飾演的「蘇秉孝」個性精打細算，...

大元被求婚3個月不登記 首曝「主因」鼓鼓超無奈

項婕如、林艾璇（大元）因新片「愛的噩夢」分別入圍台北電影獎「最佳女主角」、「最佳女配角」，今（18）日接受媒體聯訪，大元也鬆口被呂思緯（鼓鼓）求完婚卻遲遲還沒登記的主因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。