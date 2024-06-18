知名混血YTR老媽曝光 竟是家喻戶曉廣告大明星

知名YouTuber黃鈺琳(奶黃)接下三立行腳節目「Linking 368 Taiwan恁去台灣」，今天在記者發布會上，製作人「必紅國際董事長」林暉博士、錢薇娟、中華民國拔河協會副秘書長楊雅婷、台灣女子代表隊選手團隊田嘉蓉、邱思瑄、李怡謹、洪甯暄、洪姿馨及台啤永豐雲豹金牌狀元林信寬等都現身力挺，包括奶黃的媽媽「台灣媳婦」歐陽珊，也特地至活動現場為女兒加油。

奶黃是台美混血美女，擅長中英文，YT「靠右邊走」擁有30多萬訂閱數。她笑說當製作單位找她主持時，還以為碰到詐騙集團，而讓她最興奮的就是節目會以雙語播出，會播放到全世界。媽媽歐陽珊表示奶黃是很難管的小孩，很有主見，希望27歲的奶黃趕快結婚。奶黃笑說這節目一做至少要六年，現在單身的狀態恐怕會一直持續下去。

對於媽媽說她叛逆，奶黃承認自己是頗有個性，但也很孝順。她還笑自己媽媽是名符其實的台灣虎媽，已經完全像台灣人了。當然她在台灣多年，也早已自認是在地人。但對於交男友，她覺得可能混血長相不是台灣男生的菜，目前交往經驗都沒超過三個月。奶黃認為台灣人比較體貼，會照顧女生和拿包包，但也遇過很幼稚的，一直問以前和其他男友的事情，沒三天就被她淘汰出局。

而錢薇娟這次擔任站台嘉賓，在記者會中她推薦節目單位可以去自己家鄉高雄拍左營國訓中心，因為所有選手都是從那邊出來。奶黃笑說剛好自己在美國時有在體操學校學過，錢薇娟就建議她在國訓中心門口倒立，一定會引人注意。

而錢薇娟當籃球國手時曾去過五大洲，她覺得外地人認識台灣其實是表面，現在有節目可以將台灣更多秘境介紹出去，是真的很好行銷台灣的方式。她記得過去在巴西比賽時，巴西人在台下就一直叫China，她們邊打球還要邊吼回應：「我們是台灣人！」成為她征戰國外印象最深的趣事。

奶黃的媽媽是知名廣告演員歐陽珊。圖／摘自臉書

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