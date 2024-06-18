48歲依舊軟Q！王力宏請辭金曲後陸開唱 化身「龍的傳人」秀空中一字馬

王力宏原受邀於金曲獎致敬李玟表演獻唱，但因私德爭議挨批不適合，最終請辭演出，文化部隨後表示考量整體節目安排情況後決定取消該段演出，爭議隨之落幕。

王力宏獻唱爭議後17日晚間於中國大陸重慶「超級音雄巨星演唱會」開唱，演出〈唯一〉、〈改變自己〉、〈大城小愛〉等多首經典歌曲，甚至還最後唱〈龍的傳人〉時48歲的他展現空中一字馬，依舊軟Q。

王力宏18日凌晨於微博分享演唱會畫面，他穿著黑色背心露出肌肉線條，除了跳躍劈腿嗨唱〈龍的傳人〉，他也拿著龍形吉他搖滾起來，並寫下「昨晚重慶熱到 ～ 直接火力全開了」。

王力宏17日晚間在重慶開唱。圖／截自微博／王力宏

王力宏17日晚間在重慶開唱。圖／截自微博／王力宏

王力宏17日晚間在重慶開唱。圖／截自微博／王力宏

王力宏17日晚間在重慶開唱。圖／截自微博／王力宏

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