金浩中酒駕撞小黃 拖一個多月才和解竟怪罪警方「沒提供受害者聯繫方式」

南韓歌手金浩中（김호중）5月驚傳酒駕撞上計程車還讓經紀人頂罪，甚至公司本部長協助包庇，遭警方申請逮捕令，事跡敗露引全網撻伐。而今綜合韓媒報導，金浩中與事故受害者於13日達成和解，但他竟怪罪是警方不提供受害者聯繫方式，才沒有第一時間與對方協議，警方則打臉他的說法，表示金浩中根本沒做努力。

據「Kbc NEWS」報導，金浩中未於事故發生後沒有積極處理此事受到網友撻伐，對此他表示，他想道歉並向對方賠償，但因離開了事故現場，沒見到受害者，所以無法執行。他還稱「警方沒有提供聯繫方式，導致延遲了與受害者達成協議的時間」，警方則反駁稱「他（金浩中）沒有做出努力」。

首爾地方警察廳廳長趙智浩17日於記者會上反駁金浩中的說法，強調「警方不能透露個資」，並稱沒有提供聯繫方式的警察是遵守了原則。他還補充指金浩中應試著努力辨識受害者的計程車公司，而不是怪罪警察。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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