偷偷把自助吧食物打包回家 女星這行徑引發眾怒

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員群日前上中天綜合台「同學來了」為戲宣傳，鍾欣凌覺得王少偉劇中飾演的「蘇秉孝」個性精打細算，更笑說絕不同意女兒嫁給這類型的男生：「這角色太壞了，我真的不行，但王少偉本人的話Ok，因為他很孝順、個性也很好，安心亞妳考慮一下。」但安心亞一聽立馬拒絕：「不行，他有女友。」這回應讓鍾欣凌驚訝不已。

王少偉也曾有過貪小便宜的行為：「有美式餐廳的飲料可以續杯，我們一群男生坐在那裡一整個下午就點了薯條跟可樂，可是我越喝越冷，心跳變得有點快，應該是心悸，回家拉肚子的時候，我仔細回想了一下，我至少喝了2公升的可樂。」安心亞也有相同的慘痛經驗：「我去吃麻辣鍋其實是為了吃冰淇淋，有一次我吃了大概6、7球後，就開始胃食道逆流。」

張棋惠坦承曾偷偷打包自助吧食材：「以前的KTV有自助吧，學生時期也沒什麼錢，所以我每次都會帶大大小小的空盒，把自助吧的東西裝回家。」此話一出，引來全場來賓罵聲連連，但張棋惠卻不覺得自己有錯：「我都有吃完啊！我看客人沒有很多，才把它全部裝起來，不然東西放在那邊，沒人吃很浪費，店員也是拿去丟掉。」

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