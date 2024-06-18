大元被求婚3個月不登記 首曝「主因」鼓鼓超無奈

項婕如、林艾璇（大元）因新片「愛的噩夢」分別入圍台北電影獎「最佳女主角」、「最佳女配角」，今（18）日接受媒體聯訪，大元也鬆口被呂思緯（鼓鼓）求完婚卻遲遲還沒登記的主因。

大元和鼓鼓去年公開認愛，今年3月更求婚成功，3個月過去兩人還沒進一步登記，大元先是坦言自己很迷信，後來忍不住笑出來，自爆：「因為有（算命）老師跟我說明年登記比較好，所以我們都說還在找日子，但其實是老師告訴我，明年再結婚，我們才一直拖，鼓鼓其實一直想登記，但我就說老師就說明年，所以他也很無奈。」

此外，大元與項婕如以「愛的噩夢」圍北影女配角及影后，大元表示自己真的很開心，但鼓鼓比她更開心，更在私人臉書直說，「什麼入圍及肯定，入圍就是要拿獎！」讓大元直呼壓力超大，回憶得知入圍當下，她說：「我那時候正看完醫生，得知消息後就一直裝冷靜，但身體還是一直發抖。我本來想和鼓鼓說，但因為他在工作，所以我就先在姐妹群組裡面說，然後鼓鼓就一直回來想要幫我慶祝，但我就一直說不用沒關係，想說要請我吃飯。」項婕如則笑說自己在入圍揭曉時正在吃午餐，還是朋友打來跟她報喜：「因為我手機通知基本上都是關的！所以我朋友告訴我之後，才趕快打開工作群組。」

至於紅毯戰袍，兩人目前禮服已經定裝了！大元則表示自己會走比較性感的路線，而有讓鼓鼓看過嗎？她笑說：「如果是性感的我就不會給他知道，因為他會給我很多不好的反饋。」

《愛的噩夢》項婕如、林艾璇（大元）媒體聯訪，台北電影獎 最佳女主角、最佳女配角入圍。記者吳致碩／攝影

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