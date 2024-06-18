快訊

北捷再傳鬧劇！男遭掌摑逼讓座 女乘客怒嗆惹事翁：你再活也沒幾年

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

破產延後？勞保基金首度破兆 勞部明年公布精算報告、擬調CPI參數

黃安揭「擔任央視主持人」內幕 提「台灣吳先生」遭微博控管言論

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博
黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博

台灣歌手黃安近年來定居大陸，去年才傳出他視網膜剝離回台動手術。近日他回憶起過去被央視邀請擔任節目主持人的內幕，發文後文章卻慘遭限制評論，讓他相當不悅。

黃安昨（17）日突然提起過去被央視邀請擔任節目《開心辭典》主持人的內幕，表示原先電視台仍在物色主持人人選，當時的朱經理建議可與境外人員合作，找一位港台主持人。

黃安在文章中提及，當時節目組在觀看台灣綜藝節目時，剛好看到主持人「吳先生」正在節目中調侃：「黃安是台灣主持第一把，我是第二把，可惜第一把交椅『流亡』大陸，哈哈哈哈哈哈哈！」看完後電視台高層便決定請他擔任主持人，「合作機會居然是我的『逆境菩薩』牽成的，妙呀！所以說不要隨便批評他人，搞不好讓他更上層樓的就是你。」但後來節目錄了兩期（兩集）便換主持人。

發文一出，不料發文卻遭微博平台限制評論，讓黃安不爽再度截圖發文：「老夫很不爽，再發一次，貓鼠遊戲實在是我不屑的，但也無奈」。

黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博
黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博

黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博
黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博

黃安微博發文全文。圖/摘自微博
黃安微博發文全文。圖/摘自微博

延伸閱讀

詹雅雯被酸「裝病假鬼假怪」 罕見動怒回擊

淡出演藝圈多年！ 36歲女星突報喜當媽「龍鳳胎滿月照」曝光

蘿拉現身新片！蔡阿嘎蹲直播聊天室狂酸「髒東西」

孫安佐又出事！網指他「脫序行徑讓父母傷心」 型男主播一席話發人省思

相關新聞

偷偷把自助吧食物打包回家 女星這行徑引發眾怒

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員群日前上中天綜合台「同學來了」為戲宣傳，鍾欣凌覺得王少偉劇中飾演的「蘇秉孝」個性精打細算，...

大元被求婚3個月不登記 首曝「主因」鼓鼓超無奈

項婕如、林艾璇（大元）因新片「愛的噩夢」分別入圍台北電影獎「最佳女主角」、「最佳女配角」，今（18）日接受媒體聯訪，大元也鬆口被呂思緯（鼓鼓）求完婚卻遲遲還沒登記的主因。

黃安揭「擔任央視主持人」內幕 提「台灣吳先生」遭微博控管言論

台灣歌手黃安近年來定居大陸，去年才傳出他視網膜剝離回台動手術。近日他回憶起過去被央視邀請擔任節目主持人的內幕，發文後文章卻慘遭限制評論，讓他相當不悅。

日星來台發展竟遇惡火 昏迷10個月最新近況曝光

25歲日籍男星大久保勇太去年8月租屋處失火，當時他倒臥在地板上，一度失去心跳呼吸，後來獲救，但持續昏迷數月，需要靠儀器維...

王瞳朝聖張學友演唱會！曝「1巧合」感覺艾成也到場

張學友挺過呼吸道融合病毒（RSV）的種種不適，本周按原定計畫攻蛋，昨（16）日是他此行「60+」世界巡演在小巨蛋的最後一夜。而女星王瞳昨天也朝聖，事後在IG曬出演唱會門票，「1巧合」讓她感覺到彷彿艾成也到場了。

開唱前流產包尿布上台！ 29歲女歌手再爆患不治之症

現年29歲的美國歌手海爾希（Halsey）曾與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）及韓國男團防彈少年團（BT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。