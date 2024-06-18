黃安揭「擔任央視主持人」內幕 提「台灣吳先生」遭微博控管言論

台灣歌手黃安近年來定居大陸，去年才傳出他視網膜剝離回台動手術。近日他回憶起過去被央視邀請擔任節目主持人的內幕，發文後文章卻慘遭限制評論，讓他相當不悅。

黃安昨（17）日突然提起過去被央視邀請擔任節目《開心辭典》主持人的內幕，表示原先電視台仍在物色主持人人選，當時的朱經理建議可與境外人員合作，找一位港台主持人。

黃安在文章中提及，當時節目組在觀看台灣綜藝節目時，剛好看到主持人「吳先生」正在節目中調侃：「黃安是台灣主持第一把，我是第二把，可惜第一把交椅『流亡』大陸，哈哈哈哈哈哈哈！」看完後電視台高層便決定請他擔任主持人，「合作機會居然是我的『逆境菩薩』牽成的，妙呀！所以說不要隨便批評他人，搞不好讓他更上層樓的就是你。」但後來節目錄了兩期（兩集）便換主持人。

發文一出，不料發文卻遭微博平台限制評論，讓黃安不爽再度截圖發文：「老夫很不爽，再發一次，貓鼠遊戲實在是我不屑的，但也無奈」。

黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博

黃安發文揭當年擔任央視節目主持人的內幕，無奈發文卻遭微博官方限制留言。圖/摘自微博

黃安微博發文全文。圖/摘自微博

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