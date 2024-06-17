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呼應賴總統拚經濟 卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

日星來台發展竟遇惡火 昏迷10個月最新近況曝光

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
日籍通告藝人大久保勇太。圖／取自臉書
日籍通告藝人大久保勇太。圖／取自臉書

25歲日籍男星大久保勇太去年8月租屋處失火，當時他倒臥在地板上，一度失去心跳呼吸，後來獲救，但持續昏迷數月，需要靠儀器維持生命跡象，而他遠在日本的母親也為此來台照顧，守在兒子病榻前，並透過善心人士募款百萬，事發至今已291天，他的最新近況也跟著曝光了。

去年8月大久保勇太位於士林的租屋處失火，警消雖然趕在第一時間成功滅火，但大久保勇太當時已倒臥在地板上，經送醫後救回一命，但已經昏迷快10個月，根據「東森新媒體ETtoday」報導，大久保勇太的經紀人表示，大久保勇太目前還在持續恢復中，如果有好消息，一定會第一時間通知大家。

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