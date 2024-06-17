王瞳朝聖張學友演唱會！曝「1巧合」感覺艾成也到場
張學友挺過呼吸道融合病毒（RSV）的種種不適，本周按原定計畫攻蛋，昨（16）日是他此行「60+」世界巡演在小巨蛋的最後一夜。而女星王瞳昨天也朝聖，事後在IG曬出演唱會門票，「1巧合」讓她感覺到彷彿艾成也到場了。
王瞳過去曾透露艾成過去靠著張學友的《我真的受傷了》將她追到手，昨天她到張學友演唱會聽到這首歌，當場哭了出來；她更在文末標註「完成了一個我與你的約定」，表達對艾成的思念。此外，她也曝光當天的演唱會門票，並圈出門票座位號碼「8排17號」，而這個號碼正好就是艾成的忌日，她感慨地說：「817…這機率到底…」似乎感覺到艾成也到場了。
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