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任期還有1年半…中科院長張忠誠提前卸任 顧立雄證實李世強接任

開唱前流產包尿布上台！ 29歲女歌手再爆患不治之症

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
海爾希患上了紅斑狼瘡及白血病。圖／摘自IG
海爾希患上了紅斑狼瘡及白血病。圖／摘自IG

現年29歲的美國歌手海爾希（Halsey）曾與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）及韓國男團防彈少年團（BTS）合唱，近期推出新作「The End」，同時透露自己的隱疾，患上了紅斑狼瘡及白血病，無法根治，只能像個老太婆度日，也表示之後的日子都得專心養病。

海爾希日前在IＧ上傳多個抗病的紀錄片段，她雖然認為現在像個老太婆在過生活，但她告訴自己：「我會用未來兩年時間去慢慢康復，到了30歲時，我會重生，不會再生病。」

曾透露自己體弱多病的她，2016年確診子宮內膜異位症，懷孕期間多次出現過敏性休克，她更在2015年巡迴演唱會舉行前幾小時，突然流產，她當下決定服用止痛藥、穿上成人紙尿布上台表演，如今患上紅斑狼瘡及白血病，她發文正面看待：「我很幸運能活著，我寫了一張專輯。」

海爾希患上了紅斑狼瘡及白血病。圖／摘自IG
海爾希患上了紅斑狼瘡及白血病。圖／摘自IG

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