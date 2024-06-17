不只孫安佐！許聖梅節目爆料「美女主播被下蠱」過程超驚悚

孫安佐日前在泰國疑似呼麻爆脫序行為，消息傳回台引發社會譁然，狄鶯指孫安佐遭人下蠱，後來孫安佐在直播中則坦承此事，表示全靠意志力撐過去。對此，許聖梅節目近日則爆料一名美女主播也曾遭下蠱。

許聖梅在YT節目《危機女王》談起下蠱的話題，來賓道長于治詮則相當肯定稱孫安佐「絕對沒有」被下蠱，猜測孫安佐可能只是要表達自己經歷了不好的事情，但不知道該如何形容。

此外，于治詮也爆料，表示台灣有一個氣象主播也曾遭下蠱，對方的外型清秀漂亮，起初美女主播並不知道自己被下蠱，後來發現身體出現一些症狀，包括水腫虛胖、下體紅腫飄異味、吃什麼吐什麼等等，巧合的是當時一名新聞圈的閨蜜同時疏遠她；後來于治詮利用卜卦等方式，結果顯示美女主播下了降頭跟下蠱，猜測應該是透過吃入口中、配戴等方式來下蠱，屬於東南亞的一種魔法，他也懷疑這件事與美女主播的閨蜜有關。

于治詮更提及，他幫這名美女主播解降頭後的隔天，美女主播家的貓卻突然死亡，「她的貓死亡時的姿勢很詭異，地上都是一些不明的體液，而且體液裡面還有一些蟲」，讓美女主播嚇得直言：「貓咪一定是替她死的」，而發生這件事情後該主播已消失在螢光幕前。

此外，許聖梅也在節目中提到，要對人下降頭、下蠱並不容易，有些除了需要八字外，還需取得對方的體液，例如口水、經血等等。

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