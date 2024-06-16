洪詩產後4個月遇大難題 愛女1狀況惡化急上網求解答
女團「Popu Lady」成員洪詩近年轉戰戲劇圈有成，甜美外型深受歡迎，去年與演員李運慶結婚，今年1月迎來2人的寶貝女兒，升格為新手媽咪後，她經常會在社群分享育兒經，豈知今(16日)她突然在社群po出寶寶的小臉照，提及自己遇到最大難題「口水疹」，心急如焚地發文求救「有前輩媽媽可以指教一下嗎」。
寶貝女兒4個月大，洪詩直言遇到產後最大難題就是口水疹，她po出寶寶嘴角照，明顯可看出小臉上有一顆顆疹子，她直言自己已經很勤勞幫寶寶擦口水、更換口水巾，擔憂的情況卻依然發生，後來她幫女兒擦凡士林預防，但效果不大，仍然反覆發作，改擦羊脂膏，女兒的狀況卻也是時好時壞，近期還有惡化狀況「下巴跟脖子也出現」，讓她不禁懷疑是不是熱疹，之前所用的方法也不用了，現在只改擦小兒科醫生的無類固醇藥膏。
女兒的狀況令洪詩憂心，改擦小兒科醫生開的藥膏後，表示會先從洗澡水不要太熱，嘗試改變看看，也不忘求助網友「有前輩媽媽可以指教一下嗎」，希望能獲得經驗，貼文一出吸引不少熱心網友提供意見，也推薦她直接帶女兒去皮膚科就診。
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