唐玲挺過8次化療切子宮續命 最新病況曝血液爆癌細胞

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
唐玲出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影
唐玲出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

唐玲2019年罹患胃癌第四期，之後因癌細胞轉移，必須摘除子宮和卵巢，胃也僅剩下原本的三分之一，挺過8次化療，肚皮還開一道超過10公分的傷口保命，憑著一股對抗病魔的毅力堅持至今，今(16日)她出席「2024戒菸就贏」活動，提到目前身體狀況，她透過持續追蹤回診時，竟又發現新的癌細胞，雖然憂心但仍鼓起勇氣給自己打氣，表示會持續治療。

唐玲一向堅強樂觀面對自己的身體狀況，但她外表看似健康，氣色也不錯，但她坦言因是癌末病人，5年前拿到重大傷病卡，經過這些年的觀察治療，原本今年5月20日到期的傷病卡，可以因病況穩定而不用續卡，但在近日做CTC循環腫瘤細胞檢測時，卻在血液中發現1顆新的癌細胞，「1顆癌細胞，聽起來還是有點緊張」，由於癌細胞在血液中流動，她無法掌握確切位置，只是一聽到體內又出現新的癌細胞，依然覺得憂心，接下來還是得持續接受治療，另外也會採其他輔助治療對抗病魔。

提到日前「整形天后」顧婕宣告罹患直腸癌，唐玲之前也曾去探望過好友，「覺得她很堅強勇敢，我想以她樂觀的個性，會堅強面對這一切，祝福她」。

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