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AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
黃仁勳來台掀起旋風。圖／TVBS提供
黃仁勳來台掀起旋風。圖／TVBS提供

日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，掀起「仁來瘋」熱潮，他這次除了參加台北國際電腦展之外，還接受「TVBS看板人物」專訪，暢談AI所掀起的科技革命，另也透露了公司未來布局及自身小故事。

目前正處於AI時代，未來也可預期將無處不在，不少人擔心AI有一天會超出我們的控制，自主思考和做出決定。黃仁勳以飛機的自動駕駛說明，即使飛機能在無飛行員的情況下起飛和降落，仍需確保各方面的安全措施，他強調，自主跟自動化技術必須謹慎地建構，以防止這種情況發生。

而輝達作為推動AI革命發展的世界引擎，黃仁勳也針對不同對象提出建議，像是企業應制定AI策略、學生應開始接觸AI並學習相關知識。另因機器人技術將會非常重要，也建議從事電腦科學的專業人士盡快接觸AI。他再次強調「因為這是歷史上最令人驚嘆的科技革命之一，也是前景可期的絕佳機會。」

談及未來發展，黃仁勳也給出真心建議：「台灣能投資更多人工智慧超級電腦，它會是未來創造知識的工具。」他進一步解釋，過去知識創造主要依賴人類，而未來，超級電腦會幫我們發現新知，「沒有一台人工智慧超級電腦，就像天文學家沒有望遠鏡，必須擁有科學的工具，才能推進科學。」

這次訪台行程中，黃仁勳也吃了許多美食及逛夜市，主持人方念華好奇，他最喜歡的台灣菜是什麼？只見黃仁勳毫不猶豫地回答「蒼蠅頭」，且忍不住用中文補充說了句「蠻好吃的」，他笑稱：「簡單的食物就是我的最愛！」在節目訪談後，黃仁勳不忘稱讚方念華，認為她訪談的問題很有深度，而且非常健談，「是一場很棒的採訪」。

聽到這番話，也讓訪問全程說英文的方念華如釋重負笑喊：「我所有的壓力都解除了。」相關內容於6月16日晚間8點及11點、6月17日上午10點TVBS 56頻道播出。

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黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供
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