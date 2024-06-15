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賴冠霖解約轉幕後 網曝他給粉絲信長文吐心聲：我很堅決

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
賴冠霖轉往幕後發展。圖／截自微博／賴冠霖_Edward
賴冠霖轉往幕後發展。圖／截自微博／賴冠霖_Edward

22歲賴冠霖透過南韓選秀《Produce 101 S2》成團以Wanna One成員出道，限定團畢業後將演藝重心轉往中國大陸，主演電視劇、參加綜藝，後來還擔任導演，14日他突宣布「轉換賽道」，被視為退出演藝圈，而今（15）陸網曝光賴冠霖給粉絲的信，表示心意已決，「告別台前」，並正式開啟幕後生涯。

賴冠霖表示他已與經紀公司談妥解約，透露當他告知同事所做決定時，其實大家都不理解，但「我很堅決」。他坦言自己的經歷在很多人眼中可能被視為理所當然，覺得他過往都挺過來了，這次也可以，但賴冠霖吐露心聲「愛自己的我接受不了」，坦言有萬般無奈與不捨，但不知如何說出口，稱每當他「叛逆、不服從」時，粉絲被罵、被針對，甚至如今他堅決換賽道，粉絲好像也只能接受，邊寫信邊想著已是「戰友情誼」了，而寫信的當下他並不好受。

賴冠霖還說，他本想邀請粉絲當面溝通，「但是我做不到」，坦承工作室帳上已沒多少資金，對粉絲感到抱歉，稱沒有給粉絲「硬氣」的機會，但他要粉絲放心，表示他沒有「跪」過。

他強調轉換賽道心意已決，並談到「愛自己」，透露自己無數次從噩夢中醒來，走廁所看著鏡中人，卻「卻不愛鏡子裡的那個人」，所以這次他下定決心轉幕後，稱只有如此，他才能更珍惜過往的經歷，最後還喊話「我們都應該學會往前看了」。

而陸網有人則曬出疑為賴冠霖現身中國廈門集美大學的近照，透露他可能是去參加電影交流會，顯然是專心往導演方向發展。

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陸網曝光賴冠霖給粉絲信的內容，他表示轉往幕後發展心意已決。圖／截自微博／會火
陸網曝光賴冠霖給粉絲信的內容，他表示轉往幕後發展心意已決。圖／截自微博／會火

陸網曬出疑為賴冠霖現身中國廈門集美大學的近照。圖／截自微博／會火
陸網曬出疑為賴冠霖現身中國廈門集美大學的近照。圖／截自微博／會火

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