「東方不敗」林青霞清大致詞年輕人不識？校長解釋：人生經歷給啟示
「東方不敗」林青霞受邀於15日國立清華大學畢業典禮上擔任致詞嘉賓，然而消息曝光後有網友疑惑邀她幫嘉賓的原因，還有人問：「她是誰？」，還有網友覺得林青霞比較像是校長的偶像，好奇林青霞與清華的淵源？而有人則許願邀請日前才訪台造成旋風的黃仁勳、蘇姿丰等企業名人。
對於林青霞清華致詞引討論，有網友認為林青霞也是一個時代獨領風華的人物，不解清華人在反對什麼？也有人解釋實在是不同領域，更對網友舉例「若是李安演講是否也反對？」一說直言李安還活躍於銀幕上，反問「問林青霞呢？」。還有網友認為畢業典禮也會有很多家長參加，家長應該都認識林青霞，還有可能是粉絲呢。
對於邀林青霞致詞，清華大學校長高為元透露他在香港大學任職副校長時，認識了港大榮譽博士的林青霞，他認為林青霞的人生磨練、演藝圈經歷，可謂年輕學子帶來啟示，所以親自向林青霞發出邀請。
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