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Toyz入獄將滿一個月 網爆母探監女友篠崎泫貼心陪身旁

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Toyz入獄前直播認了女友篠崎泫。圖／截自IG／toyzlol、hsyan0625
Toyz入獄前直播認了女友篠崎泫。圖／截自IG／toyzlol、hsyan0625

實況主Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈遭判刑，上個月16日入監服刑，而他入獄前開直播，正式認了女友篠崎泫。

而據「ETtoday星光雲」報導，篠崎泫近日被目擊與Toyz媽媽一起去探監，對照Toyz早前入獄後就是女友和媽媽相依為命，2人宛如「母女」行動。

此外，在Toyz與篠崎泫認愛後愛的越來越大方，日前還透露收到「45頁手寫信」稱花了2小時才看完，雖未提到男友，但被認為就是Toyz寫的。

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