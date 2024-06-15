王力宏宣布請辭金曲獎致敬李玟演出！
王力宏原本在本月29日金曲獎要獻唱已故好友李玟的曲目，但連日來引發網友不滿，14日在種種壓力下，他決定請辭演出。
王力宏所屬宏聲文化發聲明：
關於本公司藝人王力宏先生，受邀在金曲獎上表演緬懷Coco李玟小姐的段落，這兩天引發各界熱烈的討論，我們認為已經失去了緬懷好友，單純表達致敬的意義。
經過經紀公司考量，避免浪費社會大眾資源，模糊了Coco李玟小姐對華語音樂的貢獻，故決定請辭這次金曲獎的演出。未來，我們會用其他更有意義的方式，來表達對好朋友的致敬。
宏聲文化有限公司
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