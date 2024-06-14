余祥銓照大腸鏡「3顆腺瘤恐變癌」 不敢相信：Shock到
余祥銓今（14）發文驚曝冒出7顆息肉，其中3顆是可能會變成大腸癌的腺瘤，讓他直呼：「有讓我Shock到」。
因有家族病史，余祥銓定期做大腸鏡檢查，並於社群分享相關影片，他坦言雖然很怕侵入式的檢查，但還是要面對，不過他對醫師侃侃而談，還笑稱瀉藥的味道「還蠻好喝的」，醫生則表示做大腸鏡最重的就是清腸，「清的乾淨很重要」。
而他打麻醉檢查，坦言「感覺睡很飽」，還自信滿滿說：「不太可能有瘜肉」，結果醫生告知查出總共有7顆，讓他難以置信，醫生進一步解釋七顆裡面有3顆是會變大腸癌的腺瘤，4顆為良性增生，雖然增生一般不會變，不過醫生表示也都順便處理掉了。
余祥銓坦言結果讓他驚呆，呼籲大家注意身體健康，隨時定期檢查。
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