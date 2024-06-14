快訊

王力宏請辭金曲致敬李玟表演 文化部揭「背後考量」：取消這段演出

余祥銓照大腸鏡「3顆腺瘤恐變癌」 不敢相信：Shock到

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
余祥銓做大腸鏡檢查。圖／截自臉書／余祥銓Ken
余祥銓做大腸鏡檢查。圖／截自臉書／余祥銓Ken

余祥銓今（14）發文驚曝冒出7顆息肉，其中3顆是可能會變成大腸癌的腺瘤，讓他直呼：「有讓我Shock到」。

因有家族病史，余祥銓定期做大腸鏡檢查，並於社群分享相關影片，他坦言雖然很怕侵入式的檢查，但還是要面對，不過他對醫師侃侃而談，還笑稱瀉藥的味道「還蠻好喝的」，醫生則表示做大腸鏡最重的就是清腸，「清的乾淨很重要」。

而他打麻醉檢查，坦言「感覺睡很飽」，還自信滿滿說：「不太可能有瘜肉」，結果醫生告知查出總共有7顆，讓他難以置信，醫生進一步解釋七顆裡面有3顆是會變大腸癌的腺瘤，4顆為良性增生，雖然增生一般不會變，不過醫生表示也都順便處理掉了。

余祥銓坦言結果讓他驚呆，呼籲大家注意身體健康，隨時定期檢查。

余祥銓做大腸鏡檢查。圖／截自臉書／余祥銓Ken
余祥銓做大腸鏡檢查。圖／截自臉書／余祥銓Ken

編輯推薦

相關新聞

余祥銓照大腸鏡「3顆腺瘤恐變癌」 不敢相信：Shock到

余祥銓今（14）發文驚曝冒出7顆息肉，其中3顆是可能會變成大腸癌的腺瘤，讓他直呼：「有讓我Shock到」。

米倉涼子「腦脊髓液減少症」患病5年露面談近況 曾動念引退

日本女星米倉涼子在高收視日劇《派遣女醫》中飾演技術高超醫生「大門未知子」，經典台詞「我，絕對不會失敗」、女王氣勢深入人心。戲外她於2019年確診「腦脊髓液減少症」，患病5年的她14日於NHK晨間節目中吐露身體病痛，坦言曾動念引退。

震驚！古天樂被追討3400萬 債主控：拖10年都不還錢

港星古天樂闖蕩影壇多年，最近又以「九龍城寨之圍城」締造生涯賣座票房新高，不過11日遭前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主...

三上悠亞慘遭「知名攝影師」性騷擾 怒嗆：超過界線了

日本前AV女優三上悠亞即便退隱依舊話題性十足，最近參加朝日電視台節目「岩倉與吉住」，提及「女性經常遇到的問題」，立刻回想...

歐陽娜娜被韓國小哥哥搭訕「當場給電話」 見對方1舉動立刻拉黑

歐陽龍和傅娟的二女兒歐陽娜娜今年從美國伯克利音樂學院畢業，23歲的她戀情備受外界關注，她日前上節目坦言在學校時曾被搭訕過，甚至還給了自己的電話號碼，不過也因為對方的舉動讓她嚇得趕緊把男方拉黑。

波特王爆中國文化統戰！百萬YouTuber魚乾慘遭出征 親上火線回應

有網友則列出近日曾赴中國遊玩的網紅，YouTuber今年4月恰巧赴成都，因而遭網友出征。對此，魚乾稍早也出面發聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。