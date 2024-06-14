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米倉涼子「腦脊髓液減少症」患病5年露面談近況 曾動念引退

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
米倉涼子在NHK晨間節目中談罹患「腦脊髓液減少症」病況。圖／截自IG／ryoko_yonekura_0801
米倉涼子在NHK晨間節目中談罹患「腦脊髓液減少症」病況。圖／截自IG／ryoko_yonekura_0801

日本女星米倉涼子在高收視日劇《派遣女醫》中飾演技術高超醫生「大門未知子」，經典台詞「我，絕對不會失敗」、女王氣勢深入人心。戲外她於2019年確診「腦脊髓液減少症」，患病5年的她14日於NHK晨間節目中吐露身體病痛，坦言曾動念引退。

48歲米倉涼子現身晨間節目談自身病況，透露常無法站立，坐著也很困難，躺下才比較好，甚至有時候無法好好走直路，會感覺疲倦等症狀，她坦言外界單從外觀來看，可能很難理解這疾病的症狀。

米倉涼子忍病痛拍戲，但病情惡化，直到去年遇到一位好醫生，並在8月時接受了手術治療，到今年5月感覺已好了很多。她透露手術後臥床了一個月，身體無法自如，對比螢幕形象差別很大，有感外界對她期望可能都是充滿力量的角色，內心壓力很大，更覺得在需人被人照顧下拍攝對他人感到抱歉，擔憂無法做到百分百。米倉涼子吐露心境，坦言近2年來還曾動念引退。

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米倉涼子在NHK晨間節目中談罹患「腦脊髓液減少症」病況。圖／截自IG／ryoko_yonekura_0801
米倉涼子在NHK晨間節目中談罹患「腦脊髓液減少症」病況。圖／截自IG／ryoko_yonekura_0801

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