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震驚！古天樂被追討3400萬 債主控：拖10年都不還錢

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
古天樂。圖／摘自IG
古天樂。圖／摘自IG

港星古天樂闖蕩影壇多年，最近又以「九龍城寨之圍城」締造生涯賣座票房新高，不過11日遭前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主席、電影製作人唐才智提告，追討830萬港幣（約3400萬台幣），對方並指控古天樂已有10年都沒還款。

港媒「明報」報導，唐才智向高院提告的內容中，指出古天樂分別在2013年、2014年向他提出共同投資時裝公司和餐飲事業，2人願意共同集資2490萬港幣（約1億台幣），但因為古天樂無法一口氣付這麼多，所以在2013年7月請求簽私人貸款協議，並答應從2013年7月起，約定5年內償還免息貸款830萬港幣（約3400萬台幣），如今，古天樂依舊沒有回應。

唐才智與古天樂相識多年，在唐才智執掌太陽娛樂文化期間，曾參與古天樂拍攝投資的電影包括「掃毒」、「香港仔」以及「巴黎假期」，還有讓古天樂首獲金像影帝的「殺破狼‧貪狼」。

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古天樂今年以「九龍城寨之圍城」飾演「龍捲風」，大受歡迎。圖／華映提供
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古天樂。圖／摘自IG
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