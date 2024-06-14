三上悠亞慘遭「知名攝影師」性騷擾 怒嗆：超過界線了
日本前AV女優三上悠亞即便退隱依舊話題性十足，最近參加朝日電視台節目「岩倉與吉住」，提及「女性經常遇到的問題」，立刻回想起自己曾受到一位知名攝影師的性騷擾，當時對方持續以「藝術」之名來情勒她配合拍照，讓她心裡不舒服，卻因為不知道如何回應，選擇默默隱忍。
三上悠亞清楚自己身處情色產業，對於「性騷擾」的界線較寬鬆，甚至不會太在意，但她仍認為自己至少遇到2次的性騷擾，當時的狀況真的是「太超過了」，並說對方是非常知名的裸體攝影師，「由於那位是以拍攝裸體聞名的攝影師，大家都說『這是一個非常棒的工作，應該要接』，所以我就接了這個工作」。
沒想到，這是惡夢的開始，三上悠亞認為對方一直跨越界線，更難過表示「有一些不妥當的情況發生」，讓主持人吉住表示：「如果他說這是『藝術』，我們就很難反駁了。」三上也只能苦笑，「當時覺得有點超過藝術的界線了。」
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