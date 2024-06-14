歐陽娜娜被韓國小哥哥搭訕「當場給電話」 見對方1舉動立刻拉黑
歐陽龍和傅娟的二女兒歐陽娜娜今年從美國伯克利音樂學院畢業，23歲的她戀情備受外界關注，她日前上節目坦言在學校時曾被搭訕過，甚至還給了自己的電話號碼，不過也因為對方的舉動讓她嚇得趕緊把男方拉黑。
歐陽娜娜日前上節目被問起戀情一事，直言平時因為工作與學業相當繁忙，因此沒什麼機會交男友。此外，她也透露，再學校只被搭訕過一次，當時她狼狽揹著大提琴敢去上課，在路上被一個韓國小哥哥攔下來，問她「妳是我們學校的嗎？」當下她回答「是」，起初她還擔心自己做錯了什麼事，沒想到對方接著便開口問：「妳沒有沒男朋友」，她也老實地回答「沒有」。對方聽完後便向她要了手機號碼，還當場打給她確認。
歐陽娜娜隨後便緊張地向媽媽報備自己被搭訕的過程，不料才過了2個小時，對方竟傳訊息問：「你是不是不想跟我出去」，她也被對方的積極嚇壞，就將對方給拉黑。她事後在節目中解釋：「2個小時沒回，然後你又來找我，我覺得這種連普通朋友都做不了」直言被對方的口氣嚇到害怕，認為這樣的速度太快了。
更多推薦
▪獨／張學友生病「忍到極限才取消」！友曝：第一次看他生氣
▪捲中國文化統戰風波！王仁甫、季芹遭疑「收酬勞」發聲了
▪王力宏金曲致敬李玟遭罵翻！官方歌迷會159字回應
▪「半導體千金」驚爆罹癌 做試管急喊卡動刀：謝謝寶寶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言