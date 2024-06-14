歐陽娜娜被韓國小哥哥搭訕「當場給電話」 見對方1舉動立刻拉黑

歐陽龍和傅娟的二女兒歐陽娜娜今年從美國伯克利音樂學院畢業，23歲的她戀情備受外界關注，她日前上節目坦言在學校時曾被搭訕過，甚至還給了自己的電話號碼，不過也因為對方的舉動讓她嚇得趕緊把男方拉黑。

歐陽娜娜日前上節目被問起戀情一事，直言平時因為工作與學業相當繁忙，因此沒什麼機會交男友。此外，她也透露，再學校只被搭訕過一次，當時她狼狽揹著大提琴敢去上課，在路上被一個韓國小哥哥攔下來，問她「妳是我們學校的嗎？」當下她回答「是」，起初她還擔心自己做錯了什麼事，沒想到對方接著便開口問：「妳沒有沒男朋友」，她也老實地回答「沒有」。對方聽完後便向她要了手機號碼，還當場打給她確認。

歐陽娜娜隨後便緊張地向媽媽報備自己被搭訕的過程，不料才過了2個小時，對方竟傳訊息問：「你是不是不想跟我出去」，她也被對方的積極嚇壞，就將對方給拉黑。她事後在節目中解釋：「2個小時沒回，然後你又來找我，我覺得這種連普通朋友都做不了」直言被對方的口氣嚇到害怕，認為這樣的速度太快了。

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