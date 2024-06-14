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波特王爆中國文化統戰！百萬YouTuber魚乾慘遭出征 親上火線回應

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
魚乾今年4月份到成都旅遊拍片，近日慘遭網友出征。 圖/摘自YT
魚乾今年4月份到成都旅遊拍片，近日慘遭網友出征。 圖/摘自YT

之前鍾明軒到中國幾個一線城市旅遊拍片，談到「很喜歡中國這個地方」，遭到網友大酸引發熱議，12日波特王則爆出接下來會有10組台灣網紅受邀到中國旅遊拍片，背後是中國砸錢對台灣文化統戰。對此，有網友則列出近期曾赴中國遊玩的網紅，YouTuber今年4月恰巧赴成都，因而遭網友出征。對此，魚乾稍早也出面發聲。

波特王在社群發文大爆，7月下旬會大約有10組台灣網紅受邀到中國旅遊拍片，這是由海峽兩岸青年協會主辦，以兩岸青年文化月名義，免費招待機加酒，而這些影片內容完全不談政治，更指出這是中國國務院撥預算要對台灣文化統戰。發文曝光後，網友們則列出近來赴中國旅遊拍片的網紅，其中YTR魚乾也被挖出今年4月曾赴成都拍旅遊影片，引發網友質疑動機。

對此，魚乾今天下午在threads上發文澄清：「沒有就沒有，當初我還多花五千改機票，另外這支影片的內容是業配翻牆軟體，中國真的會願意？有在合理？」並強調只是想吃道地的麻辣鍋就被冠上莫須有的罪名，「有人罵我不知羞恥，說我會有報應，但我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已。」

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魚乾今年4月份到成都旅遊拍片，近日慘遭網友出征；對此，魚乾14日出面回應。圖/摘自脆。
魚乾今年4月份到成都旅遊拍片，近日慘遭網友出征；對此，魚乾14日出面回應。圖/摘自

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