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F級寫真偶像村島未悠休養中爆不倫籃球國手 道歉盼重獲信任網友不領情

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
寫真偶像村島未悠爆不倫籃球國手。圖／截自IG／happy_miyu0827
寫真偶像村島未悠爆不倫籃球國手。圖／截自IG／happy_miyu0827

日本女團CHERRSEE前成員、寫真偶像村島未悠近日遭日媒《週刊文春》爆料與已婚日本籃球國手藤井祐真不倫，男方日前被直擊一周內有3天到村島未悠家過夜，事後雙方各自於社群平台發文道歉，不過網友並不領情，持續痛批或坦言對她很失望。

村島未悠擁有F罩杯傲人身材，她2016年以女團CHERRSEE成員亮相，當時藝名為MIYU，隔年7月她則以寫真偶像身分亮相。她2020年年底從女團畢業，半年後加入新公司，並改名村島未悠，活躍於寫真界。

村島未悠曾連續3年擔任藤井祐真隸屬球隊「川崎勇者雷霆」的活動助理主持人，今年5月她因健康因素休養，原定6月演出的舞台劇因此換角，沒想到近日卻被爆與藤井祐真不倫，6月初連3天過夜。

而雙方12日發文道歉，還表示希望大家能再次信任支持她/他，但網友顯然不買單，湧入村島未悠社群砲轟她「以為去休養了，結果卻是不倫」、「如果不是不倫我可能會祝福，真的很失望，再見」、「傷害了多少粉絲」，還有人喊她應該退出演藝圈，甚至有人期待她轉行當AV。

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村島未悠爆不倫籃球國手後發文致歉。圖／截自IG／happy_miyu0827
村島未悠爆不倫籃球國手後發文致歉。圖／截自IG／happy_miyu0827

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