Albee神隱2周身體欠安一部位出問題 昔算牌竟被警告「很多人想上妳」

Albee（范乙霏）個性大方活潑，也會透過社群分享日常與網友互動，她自上個月30日發文後有近2周未PO新貼文，直到11日才分享陽光街拍，幽默和大家打招呼：「嗨，我還活著」，不過她寫道：「除了聲音還沒回來，其他都很好」，顯然近來身體欠安，網友也留言希望她早日康復。

而她日上節目《哈囉 你有事嗎？》「女人公敵」單元，透露曾在友人推薦下去了一間據說算的很準的塔羅牌店，但店內的男塔羅牌師對她不友善。Albee表示對方在她翻玩牌後先警告她最近會感情不順，Albee進一步了解怎樣不順，對方竟說「就是有很多人想上妳」，相當直接，Albee當下未顯露內心的驚訝，冷靜反問「他們想上我，不代表我要給他們上啊！這樣算不順嗎？」沒想到對方竟指著Albee還問她的朋友：「妳不覺得她長得一臉小三臉嗎？」，Albee則回說「我沒有辦法當小的」。

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