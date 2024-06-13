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胡歌曝王家衛一天只睡3小時 拍戲緊張感靠做這事情克服

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
胡歌進入管制區前不忘跟粉絲及媒體揮手道別。記者黃仲明／攝影
胡歌進入管制區前不忘跟粉絲及媒體揮手道別。記者黃仲明／攝影

大陸男神胡歌，睽違6年再度訪台，快閃不到一天今天上午離台。12日他與台灣青年創作者進行了一場對話。胡歌在座談會上提到，自己的表妹也在青年創作者，但為了生計還在網路上賣東西，就為了堅持下去，他很佩服，因此鼓勵青年從業人員，要堅持夢想，就有成功的一天。

胡歌也分享了他在創作過程中的經驗。他表示，需要會換位思考，有時候會站在導演的立場，有時候會站在攝影師的立場，與大家一起共同創作。他強調，他在片場拍攝時都把自己當成演員，等到作品上映後才是明星，而「明星不是一個人造就的，是所有人共同造成的。」

他也提到其實到現在他拍戲還是會緊張，剛入行時曾有前輩教他使用唱歌的方式，或是說垃圾話，但自己都不擅長，最後發現找一件他在生活中最擅長的事情，比如他喜歡騎摩托車，他就想著沒人可以騎得比他好，這樣可以讓他找到自信，讓自己放鬆。

在談到與王家衛導演拍攝「繁花」的經驗時，他表示王家衛是大導演，他原本以為對方只會決策大事情，沒想到對方任何小事都自己掌控，一天只睡3小時，讓他深感佩服。

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胡歌演的「繁花」從阿寶變身寶總的過程。圖／澤東電影、MyVideo
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