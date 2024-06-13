蔣萬安赴靈堂致意 意外曝邱瓈寬另一身分

藝人唐治平母親本月3日突然陳屍自家社區頂樓，但唐治平堅不認母親遺體，日前更傳出他在住家陽台大吼、唱歌遭鄰居報警處理。近日談話性節目談起唐治平的反應，來賓呂如中則不解：「為什麼你們不相信他？」

2024-06-12 16:54