蔣萬安赴靈堂致意 意外曝邱瓈寬另一身分
知名製作人邱瓈寬（寬姐）的母親，因肺炎於1日上午7點在台北榮總離世，享耆壽93歲，追思會上週起到明（14）日的上午10點至下午6點開放，今（13日）早台北市長蔣萬安也特地到場關心寬姐狀況，待了約莫5分鐘便離開。
據知，寬姐是現任台北市政府的市政顧問，和台北市長蔣萬安工作上有所往來，因此蔣萬安特地到場致意，而丫頭的公公王卓鈞也是市政顧問之一，陪蔣萬安一起出席。
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