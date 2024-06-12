唐治平堅決不認母親遺體 鄭弘儀揭關鍵疑點：會不會大家誤會他？
藝人唐治平母親本月3日突然陳屍自家社區頂樓，但唐治平堅不認母親遺體，日前更傳出他在住家陽台大吼、唱歌遭鄰居報警處理。近日談話性節目談起唐治平的反應，來賓呂如中則不解：「為什麼你們不相信他？」
近日《新聞挖挖哇》討論起唐治平不認母親遺體一事，藝人呂如中則無奈表示：「我只是覺得你們很奇怪，為什麼不相信他？」呂如中認為，連唐治平自己都否認是母親，「也許就真的不是他媽媽」。
呂如中拿自己舉例，「如果是我的媽媽失蹤，我一定會瘋掉」。他解釋，平時母親都常在家，有一回因為母親脊椎斷掉太痛自行搭計程車到大醫院急診，「你知道在我們呂家，媽媽不見是多麼驚天動地的一件事」，因此當他看到唐治平面對這種狀況如此冷靜，「我覺得我會相信他，因為一般人的母親失蹤，不是這個樣子，更何況這次不是母親失蹤，是大家都認為你家裡有一具遺體」，也因為事情太嚴重，看到唐治平的反應後反而會相信他，「兒子當然認得出自己的母親長什麼樣子」。對此，主持人鄭弘儀則認同呂如中的看法，「其實後來我也有一點點覺得『會不會大家都誤會他了』」
不過，呂如中也提出一個疑點，認為就算是別人家的親屬的遺體，若出現在我家頂樓，這件事情也會讓人相當慌張，不過看到唐治平在鏡頭面前卻意外冷靜，「他太冷靜、他太鎮定，這點讓我覺得不可思議」。
媒體人羅志友則補充，警察在處理類似案件時都會相當嚴謹，比對身分的方法相當多種，連警方都說是他的母親，因此在場來賓對於唐治平的反應都相當驚訝與不解；諮商心理師林萃芬則相當擔心，唐治平恐怕有解離的症狀。
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