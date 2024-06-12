五月天爆鎖定大巨蛋跨年檔 能不能唱？關鍵內幕曝光

大巨蛋到底能不能辦演唱會？許多大咖藝人盼能寫下歷史，而今將針對場地問題舉行政黨協商，盼能達成共識，同時傳出五月天鎖定大巨蛋跨年檔期，他們所屬相信音樂至截稿前尚未回應。

這段期間周杰倫2度被爆會成為大巨蛋首位舉辦個唱藝人，時間分別是5月、8月，遠雄集團副總經理楊舜欽先前坦言有人來接洽，但因審查資料尚未送往消安基金會，審查上需要時間，確切能辦演唱會的時間還不確定。

而依大巨蛋使照第29條註記，若要辦非體育賽事需符合建築技術規則127條「觀眾席樓地板面，應在基地地面或道路路面以下七公尺以內」或找第三方專業性能機構驗證。若要從127條來檢視，大巨蛋球場範圍是在地面以下10公尺。

副市長李四川曾說，127條就是打不開「死結」，所以4月底為讓大巨蛋解套，才有誇局處會議討論，結論就是回歸內政部2017年函釋，體育場館不受127條限制，未來若要辦非體育賽事，就依「大型群聚自治條例」請遠雄找專家學者驗證，後送台建中心或消安基金會審查。

府內人士透露，使照註記中提到需找第三方專業性能機構驗證，讓外界玩「文字遊戲」，認為遠雄一定要找中央唯一授權可做性能驗證的台建中心審查，但遠雄早已驗證完成，現階段要做的是消防安全避難審查，所以不管台建中心和消安基金會都可以審，但文字上確有疑慮，希望討論出可行方案，將爭議解決。

府內人士也說包含市府、遠雄都期盼順利的話，大巨蛋年底就有演唱會。看來大巨蛋開放與否仍有得等待。

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