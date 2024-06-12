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柯以柔認愛交男友2個月 前夫郭宗坤也傳新戀情

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
郭宗坤常跟好友去夜釣。圖／摘自臉書
郭宗坤常跟好友去夜釣。圖／摘自臉書

7年前柯以柔郭宗坤婚變新聞鬧得沸沸揚揚，雙方打了4年官司，終於在2年多前一起放下，今柯以柔認愛新戀情，但據悉，郭宗坤在更早之前就交了新女友，兩人各自走向不同道路，感情這條路上再無交集。

柯以柔今早認愛，跟一起運動的車友Joseph今年45月確認彼此的戀愛關係，兩人決定未來相互扶持， 而前夫郭宗坤據傳在去年底就交了新女友，年紀小他一大截，當時記者問柯以柔，她說，和郭宗坤官司結束後關係不再劍拔弩張，「我看他臉書，知道他很認真經營餐廳，也有自己的重心」。至於最近餐飲圈傳出他新交女友，她笑說，「我真不知道這件事，但如果他有不錯的對象，我祝福，也希望他有更好的生活，人生至此，我們都該往更好的方向走」。

柯以柔和前夫郭宗坤離婚官司糾纏了4年餘才結束，本以為這輩子再難遇見真愛，沒想到幸福在意外中悄然來臨，這幾個月忙著騎車運動，道路上遇見頻率相同的Joseph，今年4月他向她告白，戀情才正要開始，家人、好友都為她開心。

她說，「我曾想過，如果再遇到對象，希望對方也是離異有小孩的，因為這樣才能同理心。但真正遇到有這樣條件的他，我心裡仍遺憾想著，如果我們在很年輕、彼此都單身時相遇，那該有多好，但若真是那樣，我就不是現在此時此刻最好的狀態了」。

柯以柔年輕時有小姐脾氣，但幾年官司、人生的起伏把她的稜角完全磨圓，「我覺得45歲，是最好的我，成熟了，因為經歷太多脾氣也好了，而且，我還是個可愛的女生」。

Joseph和她同年，認識半年左右，剛開始跟一群朋友騎車、打牌、吃飯。今年4月的某一天，兩人和朋友一起吃飯到很晚，還相約隔天上陽明山騎車，但那晚在車上，Joseph跟她談了1個多小時，問題繞在「對感情還有所期待嗎？」，算是正式向她告白。

柯以柔說，「當時我的回答是，很難，因為我的狀況大家都知道，帶了3個小孩，也有年紀了，但我告訴他，我對愛情，還抱著一絲絲的期待，最後他提出，願意一起照顧的想法，我還問他，你這話是對我說的嗎？他說當然」，那天後，彼此的關係就確定了，身邊好友知道後都感動到快哭了。

而郭宗坤則全力投入自己經營的餐廳，臉書上多是他做料理的心得，閒暇之餘跟好友去夜釣，生活自在而愜意。

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