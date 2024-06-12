「找蔡阿嘎業配沒100萬不接」 本人親上火線回應
蔡阿嘎解僱蘿拉在網紅界引發廣大關注，外界傳出各種揣測，但都沒有獲得證實。如今蔡阿嘎整頓公司後重新出發，希望過去卡在蘿拉的業務，以後都可以順利進行；而他11日也在社群網站證實，工作室已經調整成「多位業務窗口」，而底下有網友好奇問了業配傳聞，釣出本尊回應。
蔡阿嘎端午節後重新出發，並強調工作室「目前有多位業務窗口，現在聯繫起來肯定更暢通」。有網友看完發文則忍不住虧說：「所以之前只有一個業務窗口，聯繫起來不順暢！」、「恭喜嘎哥業務窗口結束撥接時代，迎接業務窗口5G網路世代。」、「希望未來可以合作！北港人算便宜一點！」、「難怪之前卡卡的」。
此外，有2位網友則在發文底下異口同聲留言：「聽說找阿嘎業配沒有100萬都不接的」，意外釣出蔡阿嘎親自回應：「蛤？怎麼可能，每檔都100萬我早退休了！」、「歡迎mail洽談！保證物超所值」此外，他也曝光與其他合作業者的私訊，對方除了感謝蔡阿嘎外，更強調「當然也很意外價碼如此優惠」。
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