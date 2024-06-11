銀幕經典美男後悔年輕時不肯賣帥 現半百禿頭帥不起來

有些藝人是老天爺賞飯吃，擁有出眾的外表，很容易就被觀眾注意到，因此在演藝圈迅速崛起，但這些人之中總是有人不願意被視為只能賣臉的花瓶，偏要證明自己的演技，時不時就挑一些不用那麼好看的角色來演，卻沒想到年紀漸長之後，竟會留下遺憾！

英國電影界知名的大帥哥裘德洛，近來接受訪問，就自我解嘲：「我從來沒覺得有演過那種純粹耍帥的角色，只不過是有些角色需要有一定程度的吸引力。在20出頭的時候，我總是喜歡接一些跟我的外表相反的角色，現在我不能這樣了，因為我禿頭、肌肉下垂，我還真希望以前有帥一波。」

其實裘德洛在「天才雷普利」、「戀愛沒有假期」等片中的演出都相當帥氣，可是他年過50自然不再繼續當討女生歡心的花瓶小生，新片「Firebrand」反而飾演英國歷史上出名花心又殘忍的亨利八世，固然很討人厭，他卻很滿意，覺得突破戲路的表演，才真的有挑戰性。

裘德洛年過半百，自嘲現在也帥不太起來。（路透資料照片）

裘德洛突破戲路扮演英國歷史上以花心、殘忍出名的亨利八世。圖／摘自IMDb

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