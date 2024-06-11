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前夫郭宗坤遭爆外遇！柯以柔哽咽吐心境「沒想過自己會離婚」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
柯以柔罕見提起丈夫外遇後的心境。 圖／摘自命運好好玩YT
柯以柔罕見提起丈夫外遇後的心境。 圖／摘自命運好好玩YT

柯以柔郭宗坤打了4年離婚官司，去年終於圓滿落幕。近日她上節目聊起她婚變的心路歷程，直言過去從未想過自己會離婚。

柯以柔近日參加《命運好好玩》節目，聊起過去婚變的心路歷程，表示當時一切來得太突然、來不及反應，家醜就直接被攤在陽光下，「其實那年對我來說算是一個蠻重的打擊，因為沒有想過，大部分的媽媽考量到自己都沒關係，但就是擔心家人。」

柯以柔表示，淡出演藝圈後就開始經營團購，原先事業相當順利，但後來卻遇到前夫外遇事件，她只好暫時先將工作暫停，「沒有想過八點檔的事件會發生在自己身上，因為我當時的狀態就是前夫從日本回來被拍到，我看到那個影片很像八點檔的劇情。」她當時甚至不敢出門，因為只要下樓就會被媒體包圍。

柯以柔回想起當時情況忍不住哽咽了起來，表示當時相當無助，「我當時不知道能不能回來面對鏡頭，我其實是完全連走出門都沒有那個勇氣，因為怕別人議論我的事。」而她也不敢看電視、滑手機，「沒有預料這件事會發生在自己身上，我從來沒想過自己會遇到離婚這件事，最大的打擊就是被背叛的感覺，整個被蒙在鼓裡很久。」她更感謝朋友們與粉絲的陪伴，讓她順利走出陰霾，高EQ回應全場鼓掌。

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