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陳奕迅中暑休克昏倒撞地！緊急送醫狀況曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
陳奕迅因受傷住院，緊急取消「FEAR AND DREAMS」世界巡演重慶站6場演出。圖／摘自IG
陳奕迅因受傷住院，緊急取消「FEAR AND DREAMS」世界巡演重慶站6場演出。圖／摘自IG

忙於巡演的陳奕迅（Eason）近日稍微有休息空檔，14日將在大陸重慶舉辦6場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，稍早經紀公司發表延期聲明，表示陳奕迅打網球時中暑休克昏倒，倒地時下巴嚴重撞擊地面，送醫檢查腮骨（下顎骨）骨裂、下巴皮膚破裂傷口深可見骨，緊急動刀，醫師叮嚀至少需要休息3周。

對於Eason的狀況，所屬廿一克有限公司表示Eason縫了30幾針，「為了讓下巴傷口及腮骨能夠完全癒合，Eason需要休息最少三星期。因此我們在此很遺憾地宣佈，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。」詳情請洽主辦單位上海觀渼文化傳播有限公司。

聲明也提到Eason有專科醫生團隊照顧、治療，目前仍需繼續住院，希望大家放心，「對於給所有歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們深感歉意，希望大家給予Eason更多的支持，讓他靜心休養、好好康復，在不久將來與大家再次見面」。而Eason上月底因聲帶問題延期2場杭州演唱會，休養後不見好轉，再度發文致歉宣布取消，幸而已經戰勝聲帶問題，如今卻又不慎受傷，讓粉絲很是擔心。

稍早Eason經紀人甘菁菁（Lisa）表示Eason情況穩定，且醫師縫合傷口後也說狀況非常理想，下巴應該不會留有明顯疤痕，也不會影響唱歌，目前Eaosn得暫停講話、進食48小時，等待傷口復原。Lisa提到Eason受傷後心情相當複雜，很怕歌迷擔心他，又怕歌迷失望，現階段只能聽從醫囑休養，「Eason的家人也在醫院陪伴及照顧他，所以請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信他很快可以康復跟大家見面」。

陳奕迅經紀公司聲明全文：

致歌迷朋友們：

我們很遺憾地宣佈原定2024年6月14-16日、21-23日的陳奕迅Fear and Dreams六場重慶站演唱會需延期舉行。

原因是Eason (陳奕迅先生) 昨天下午於室外打網球時不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後，Eason立即被送到醫院接受診治，經醫生檢查後，Eason腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，破裂傷口深至見骨，需立即進行縫合手術，一共縫了30多針。基於醫生的診斷，為了讓下巴傷口及腮骨能夠完全癒合，Eason需要休息最少三星期。因此我們在此很遺憾地宣佈，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。關於延期和補償安排，主辦方上海觀渼文化傳播有限公司將盡快向大家公佈。

Eason目前狀況穩定，我們已安排專科醫生團隊照顧及治療，他需繼續留院接受治療護理，請大家放心。對於給所有歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們深感歉意，希望大家給予Eason更多的支持，讓他靜心休養、好好康復，在不久將來與大家再次見面。

廿一克有限公司

2024年6月11日

陳奕迅不慎受傷，公司緊急發表聲明。圖／摘自IG
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