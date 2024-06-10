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連獲奧斯卡青睞！棄外交轉電影 台灣女婿獲美榮譽博士

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
巴沃邱寧多傑畢業後18年第一次重返美國母校。（海鵬提供）
巴沃邱寧多傑畢業後18年第一次重返美國母校。（海鵬提供）

連續兩年挺進奧斯卡的台灣女婿「不丹沒有槍」導演巴沃邱寧多傑，今天榮獲其母校美國勞倫斯大學頒發榮譽博士學位，並受邀在畢業典禮上對所有畢業生致詞。巴沃邱寧多傑打趣說，這是他畢業後18年來第一次重返母校，身旁竟多了妻子及一對子女，讓他「感覺很不真實」。

巴沃邱寧多傑在數天前，就和妻子賴梵耘、一雙子女，千里迢迢回到他唸了四年的美國勞倫斯大學。學校為獎勵他對電影藝術的貢獻，特別頒發他榮譽博士學位，並邀請他對所有畢業生致詞鼓勵，讓他感到十分榮耀。

巴沃出身不丹貴族，父親曾是不丹駐科威特外交官，讓他決定遠道赴美，就讀這所當時建校160年、素以人文教育著名的勞倫斯大學，念的還是政治系、主修外交關係。畢業後，他原本想進聯合國工作，或是成為一名律師，卻因緣際會當了電影導演。

巴沃邱寧多傑18年前沒有跟隨父親成為一名外交官，卻在舅舅－不丹知名導演宗薩蔣揚欽哲仁波切引領下開始了電影生涯。首部長片「不丹是教室」就在全世界大放異彩，並提名奧斯卡最佳國際電影。第二部電影「不丹沒有槍」，依然奇蹟地獲選奧斯卡最佳國際電影15強。連不丹國王凱薩爾·旺楚克，都曾當面感謝他將不丹的名聲推上全世界，盛讚他「2年就做到我20年的（宣傳）成績」，並頒給他「雷龍之子」皇家勳章。

有趣的是，巴沃邱寧多傑的妻子賴梵耘，是台灣知名劇作家賴聲川與禪修老師丁乃竺的女兒，亦為巴沃兩部電影的製片及選角指導，堪稱他成功背後的最強後盾。賴梵耘10歲時曾在楊德昌電影「牯嶺街少年殺人事件」飾演小四（張震）的妹妹。她曾在倫敦戲劇音樂學院就讀，也是台灣表演工作坊的演員。

這次兩人的新作「不丹沒有槍」，靈感來自不丹國王十多年前所做的一個驚人決定，不僅開放電視與網路，更要求不丹全面實施民主化。該片以喜劇方式呈現了這個將不丹推向「文明與傳統的十字路口」的決定，連王后吉增佩瑪看完都十分感動。「不丹沒有槍」上映中。

巴沃邱寧多傑畢業後18年第一次重返美國母校，身旁竟多了妻子及一對子女，讓他打趣說「感覺很不真實」。（海鵬提供）
巴沃邱寧多傑畢業後18年第一次重返美國母校，身旁竟多了妻子及一對子女，讓他打趣說「感覺很不真實」。（海鵬提供）

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