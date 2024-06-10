韓國知名製作人輕生！IG交代遺言「曝超慘現況」
韓國歌手兼製作人劉在煥10日在IG寫下遺言，萬念俱灰試圖輕生。幸好他很快就被發現做傻事，經搶救後已無生命危險。外界推測，他近日因捲入作曲費詐欺，又被指控性騷擾，才會一時想不開。
劉在煥在韓國演藝圈中具有一定知名度，除了參與過「無限挑戰」歌謠祭等音樂製作，還是IU的頭號粉絲。但他卻因故捲入作曲費詐欺和性騷擾指控，導致原本今年要結婚的他，喜事還沒辦就差點辦喪事。
劉在煥在遺書中提到「我想要從人生中下車」，過往人生彷彿跑馬燈一樣出現，但不知道從何時開始走錯路，一回頭生活竟已支離破碎。
他坦言長期服用安眠藥導致判斷和認知能力下降，連帶言行失當。劉在煥也向受害者道歉，「因為我只有4000萬韓元（約94.2萬台幣），無法全數退款，非常抱歉。獨自完成170多人的作曲工作本來就是不切實際的。」
他另外也提到未婚妻離他而去，如今眾叛親離，所以選擇登出人生，雖然害怕但他無力面對，只能做出這樣的決定。
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