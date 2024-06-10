法院認定家暴事實 夏克立律師發5點聲明回應

黃嘉千與夏克立離婚官司打了一年多，8日的新進展是法院核發黃嘉千保護令，認定夏克立家暴的事實，必須遠離其居所300公尺，9日夏克立先是在社群發文回應，自己不能對外談論此事，否則可能觸法被逮捕，之後他的律師發出5點聲明。

夏克立透過律師發表5點聲明：

（二）本人並無任何刑事犯罪紀錄，亦未受過任何刑事處罰。

（三）就上開暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

（四）本人對於各界及眾多網友所給予的信賴、支持，深表感謝，惟上開暫時保護令中併禁止對保護對象有間接之騷擾或跟蹤行為，因此，務請各界及眾多網友在發表評論或意見時，保持禮貌、理性，以免受保護對象，繼續感受到精神折磨。

（五）暫時保護令之核發，依家庭暴力防治法第16條第5項之規定，係視為通常保護令之聲請。若通常保護令之聲請駁回，依同法第16條第6項之規定，原暫時保護令即失其效力，並此指明。