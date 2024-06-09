小鬼離世4年！峮峮月老廟求籤 見「意中人走了」紅了眼眶
小鬼（黃鴻升）已離世快4年，女友峮峮這段期間也都一直單身，日前她在實境節目「花甲少年趣旅行」中到廟裡求籤，結果籤詩的內容，讓她忍不住紅了眼。
峮峮、KID、陳為民、何如芸在最新一集「花甲少年趣旅行」中，一行人前往宜蘭遊玩，其中到了一間月老廟，KID覺得峮峮已單身很久，於是就讓她去求個籤，結果抽中的籤詩上寫著「便如鳳去秦樓，雲歛巫山」，解籤的意思就是她的意中之人走了，建議另尋其他佳偶。KID認為月老的意思就是希望峮峮該放下這段感情，去尋找新的幸福。
這一幕有不少網友發現，峮峮雖然臉上帶著微笑，但是眼眶紅了起來，峮峮之後在接受訪問時，也認為很多事都早有安排，不管這個緣份離開了，或留下什麼，她都會好好享受這一切，而網友也為峮峮感到心疼「或許抽到這個籤，也是黃先生想告訴她的吧」、「看到她忍著堅強的樣子，希望她可以幸福」、「她當下要用多大的力氣才能讓臉部表情維持不變」。
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